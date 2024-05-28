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デシグアルシャツ
商品番号 C15529620275
商品名

デシグアルシャツ
ブランド名 デシグアル
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デシグアルの長袖シャツです。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。腕まくり出来るようになっています。柄も所々ニコちゃんマークなど可愛いデザインが入っています。●サイズ：タグ表記Sサイズ●素材：表記ない為わかりませんが、おそらく綿素材です。●状態：しばらくクローゼットに眠っておりました。汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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