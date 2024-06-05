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- ひよこ隊長 菅野よう子 オンライン七夕まつり Tシャツ Mサイズ
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商品詳細
ひよこ隊長（菅野よう子）率いるSEATBELTSが七夕（7月7日）に一夜限りの「YOKOKANNOSEATBELTSオンライン七夕まつり」を開催しました。その際の記念Tシャツとステッカーになります。「カウボーイビバップ」の主題歌として世界的な人気を集める「Tank!」や「RUSH」「Whatplanetisthis?」「ライオン」といった楽曲を演奏しました。◆大切に保管しておりますが、商品自体は一度人の手に渡ったことをご了承の上でお願いします。細かな事まで気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/scissoring26396.html
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