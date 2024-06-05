美品♪IENAイエナ　フリルカラーブラウス　ストライプ　日本製　2020

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襟と袖口の控えめなフリルがポイントのブラウスです＾＾一枚でも可愛いですが、これからの季節はニットやカーディガンと合わせると、襟や袖口からフリルがチラリと見えて可愛いです♪背中側にタックが入っているので、ゆったりとして着心地も良いです(^^)・白×青のストライプ・柄やや張りのあるシャツ生地・袖：長袖・洗濯：手洗い【状態】used品ですが、目立つようなシミや傷みなど見当たらず比較的綺麗な状態だと思います(*^^*)【サイズ】サイズ表記 なし肩幅 40身幅 52袖丈 58着丈（首後ろ中央襟の付け根から計測） 59※平置き素人計測です。誤差はご容赦ください。※使用しているトルソーのサイズ：肩幅39cmバスト85cmウエスト65cmヒップ89cm【素材】綿66%ポリエステル34%◆◆◆※多少のお値引きでしたらお受けしたいと思っています！ご希望額をコメント下さい٩('ω')و※出品を突然削除する場合がございます。※他にも沢山出品しています(^^)↓#しろブラウス一覧 #しろレディース一覧#しろイエナ一覧※着用に支障が出るような大きな見落としがありましたら【評価前】にご連絡頂けましたら対応致しますので、よろしくお願い致します。