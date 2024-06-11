コーチ　ショルダーバック

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コーチのショルダーバックお色は淡いピンクサイズは写真で確認お願いしますとても可愛いお色です。数回、短時間の使用しましたが、あまり使わずしまい込んでいたので美品です。中古品ですので、気になる方はご遠慮下さい。