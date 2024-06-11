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コーチ　ショルダーバック
商品番号 V41489464374
商品名

コーチ　ショルダーバック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,479 円
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商品詳細

コーチのショルダーバックお色は淡いピンクサイズは写真で確認お願いしますとても可愛いお色です。数回、短時間の使用しましたが、あまり使わずしまい込んでいたので美品です。中古品ですので、気になる方はご遠慮下さい。
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