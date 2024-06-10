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【新品】トリーバーチTモノグラムジャカードムーンバッグトリーネイビーM ベージュ
商品番号 J70011951749
商品名

【新品】トリーバーチTモノグラムジャカードムーンバッグトリーネイビーM ベージュ
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント無し即購入OKです◎新品TORYBURCHIトリーバーチTモノグラムジャカードムーンバッグトリーネイビー色　M☆素材ジャカード、レザー☆仕様ファスナー開閉調節と取り外しが可能なクロスボディストラップ（54cm）内部フロントスリットポケットx1バックファスナーポケットx1お手入れが簡単なマイクロスエードの裏地☆サイズ高さ：約17cm幅：約18cmマチ：約7cm新品、未使用品ですが、検品の為一度開封しています。アウトレットでの購入品です。素材や仕様が多少異なります。その為、格安で出品しております。
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