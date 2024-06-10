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ジョンストンズ　カシミアマフラー　美品
商品番号 T74006687436
商品名

ジョンストンズ　カシミアマフラー　美品
ブランド名 ジョンストンズ
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョンストンズカシミア100%ライラック系お色のマフラーです。11年前にロンドン旅行の際、今はなき三越店で購入し、1,2回使用後自宅保存していましたのと、たたみジワがありますのでご了承下さい。サイズ約25✖️175㌢（ふさ入れず）宜しくお願い致します。
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