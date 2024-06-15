九谷焼 茶器セット青粒 粒鉄仙 湯呑み 5客 未使用保管品 お茶道具

青い粒に金色の鉄仙の花が描かれた青粒鉄泉の、美しい九谷焼きの茶器セットです。急須１つに、湯冷まし１つ、湯呑５つがついています。わワレやヒビ等使用上問題のある大きなダメージはありません。未使用ですが長期保管されていましたので汚れがあります。急須 最長幅：9.2cm×高さ：6cm湯冷まし 最長幅：7.5cm×高さ：4cm湯呑 直径：5.2cm×高さ：4.5cm木箱 幅：17cm×高さ：10cm種類···茶道具



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