コーチ　シグネチャー　ショルダーバッグ　シルバー金具　ベージュ　定番　キャメル

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coachのショルダーバッグです。可愛くてお洒落な一品です♪素材に高級感があり、スタイリッシュですが収納力もあり使いやすいと思います。★サイズ★横27cm縦27.5cmマチ2cmポケット3箇所ハンドル約100cm★色★ブラウン★購入場所★古物商許可証取得者のみが出入り可能な国内古物市場にて購入。全て真贋鑑定済みの商品になります。当方偽物を撲滅する側ですので、偽物出品は致しません。★状態★使用に伴うスレはございますが（表面ヌメ部分:写真参照）まだまだ活躍できるお品です！※あくまでも中古品ですのでご理解のほどよろしくお願いいたします。他同ブランドアイテムは #アールコーチ他ショルダーバッグは #アールショルダーバッグ