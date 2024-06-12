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非売品　エルメス　ケリー　クリアバック　不思議の国エルメスへの旅
商品番号 O70042050203
商品名

非売品　エルメス　ケリー　クリアバック　不思議の国エルメスへの旅
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···ビニール種類···ハンドバッグ特徴···A4サイズ収納可不思議の国エルメスへの旅抽選に当たると頂けるバックです。未使用品です。破れや金属の錆はありませんがビニールの為やや汚れありにしました。文字にすれはあります。海やプールやジム等で使うと目立つと思います。本体サイズ縦約30センチ横約38センチマチ幅約12センチ平置き素人採寸ですので誤差が出ると思います。折り曲げずに匿名にて発送させて頂きます。ファンの方にお譲り致しますお探しの方にお譲り致します。年代物の為完璧を求める方はご購入をご遠慮させて頂きます。入れ替え防止の為返品はご遠慮させて頂きます。よろしくお願い致します。
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