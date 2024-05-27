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超希少　ヴェルサーチ　ヴィンテージ　メデューサ　ブローチ
商品番号 H17087971505
商品名

超希少　ヴェルサーチ　ヴィンテージ　メデューサ　ブローチ
ブランド名 ジャンニヴェルサーチェ
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランドショップで購入しました。殆ど使用せず、しまってました。神経質な方はご遠慮下さい。サイズ約4刻印掲載してます。
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