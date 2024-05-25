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マルティニーク　定価25300円　チュニック ストライプ
商品番号 L14197376168
商品名

マルティニーク　定価25300円　チュニック ストライプ
ブランド名 マルティニーク
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マルティニークチュニック定価25300円2回のみ着用しました。フリーサイズ　コットン100%ボウタイ紛失のため破格にしました。個人的にはボウタイは不要でした。袖丈は5分〜7分の間くらいです。肩幅49身幅56着丈75両サイドスリット前ヨークと後ろヨークにはたっぷりとギャザーが入り分量感が素敵なブラウス。デコルテのあたりまで前立てにはスナップがあり自然と襟が開いてくる様なデザイン。台襟にループがあり、共地のボウタイ付き。後加工で揉み込んでいる生地なので、薄い生地でありながら適度なハリ感のあるアイテム。ヒップが隠れるくらいの丈で、細身のパンツとのバランスが取りやすい1着。
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