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フラワー　刺繍　フリル　スタンド衿　レディース　ブラウス　リボン【M0087】
商品番号 U23142127333
商品名

フラワー　刺繍　フリル　スタンド衿　レディース　ブラウス　リボン【M0087】
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。フォロ割実施中です！！素敵なご縁がありますように♪■商品情報■襟と袖口のフリル、フラワー刺繍にリボンとかわいいがたくさんつまっているブラウスです。サラッとした生地感でオススメです♡■サイズ■Mサイズくらいだと思いますが必ず実寸サイズご確認下さい。■カラー■薄いピンクベージュのよいな優しいお色です。■素材■記載なし。ポリエステルかなと思います。■実寸（㎝）■肩幅　36身幅　45袖丈　56着丈　58※平置きにて採寸しています。※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。■状態■使用感や汚れ、糸ほつれがありますので写真にてご確認ください。◎お客様都合での返品はお断りしています。◎古着にご理解のある方のご購入をお願いします。◎コンディションは個人独自の基準とご理解ください。カラー···ベージュ袖丈···長袖季節感···春、秋、冬
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