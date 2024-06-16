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- フラワー 刺繍 フリル スタンド衿 レディース ブラウス リボン【M0087】
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。フォロ割実施中です！！素敵なご縁がありますように♪■商品情報■襟と袖口のフリル、フラワー刺繍にリボンとかわいいがたくさんつまっているブラウスです。サラッとした生地感でオススメです♡■サイズ■Mサイズくらいだと思いますが必ず実寸サイズご確認下さい。■カラー■薄いピンクベージュのよいな優しいお色です。■素材■記載なし。ポリエステルかなと思います。■実寸（㎝）■肩幅 36身幅 45袖丈 56着丈 58※平置きにて採寸しています。※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。■状態■使用感や汚れ、糸ほつれがありますので写真にてご確認ください。◎お客様都合での返品はお断りしています。◎古着にご理解のある方のご購入をお願いします。◎コンディションは個人独自の基準とご理解ください。カラー···ベージュ袖丈···長袖季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/marshal911880.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis696244.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper334709.html
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