美品　ラルフローレン　ブラウス

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ラルフローレンブラウス着丈前約64後ろ約67.5身幅約46秋口にぴったりの生地感です☆ラルフローレンなので生地感も高級感たっぷりで実物はお写真以上に可愛く着るだけで、可愛いと褒められるアイテムでした☆上からカーディガンを羽織ってロゴを見せるのもとても可愛くてオススメです＾＾アメリカ表記でxsは日本でS〜Mサイズ程だそうです☆ラルフローレンバーバリーブラウス刺繍bibiroom韓国ユニクロジーユーしまむらなどお好きな方にもおすすめです☆