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美品　ラルフローレン　ブラウス
商品番号 U18752275588
商品名

美品　ラルフローレン　ブラウス
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンブラウス着丈前約64後ろ約67.5身幅約46秋口にぴったりの生地感です☆ラルフローレンなので生地感も高級感たっぷりで実物はお写真以上に可愛く着るだけで、可愛いと褒められるアイテムでした☆上からカーディガンを羽織ってロゴを見せるのもとても可愛くてオススメです＾＾アメリカ表記でxsは日本でS〜Mサイズ程だそうです☆ラルフローレンバーバリーブラウス刺繍bibiroom韓国ユニクロジーユーしまむらなどお好きな方にもおすすめです☆
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