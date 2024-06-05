夢展望 DearMyLove フリルケープ探偵ワンピース

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【VRoid用】フリルケープ探偵ワンピース 【VRoid用】フリルケープ探偵ワンピース

夢展望の探偵さんのようなワンピースです。小物全着用、ケープのみ、ネクタイのみ、小物なしと4パターンの楽しみ方ができます。お写真4枚目のように白い部分はボタンが取り外し可能なので被るタイプのワンピースになります。お写真5枚目のように襟をめくると透明なボタンがありそちらにネクタイを、ケープは被って前でボタンで止める形になります。着用回数1～2回ほどでその後はクリーニングをし保管していました。お色はグレーになります。即購入⭕️ディアマイラブ夢展望DeaMyLove探偵ワンピミリタリーロリータ参戦服アンクルージュAnkRouge量産地雷