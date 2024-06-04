◎10/9(月)〜10/14(土)迄の発送はお休みとさせて頂きますm(__)m《サイズ》約32×24×16《カラー》ベビーピンク×タンベビーピンクが愛らしく飛行機内の持ち込み用に購入致しましたが結局使用せずに保管しておりました。キャンバス地ですので良〜く見ると毛羽立ち(特にコーナー)は有りますが購入時からで汚れではございませんので添付写真ご確認の上ご検討いただけたらと思います皮の部分は傷等は無く綺麗な状態ですがハンドルの付け根は保管の時に曲がりますので少しのシワが有ります。あわせて写真でご確認いただけたらと思います。お送りは専用箱はございませんので型崩れしないように注意して梱包させて頂きます。宜しくお願い致します。



新品・未使用品）ロエベ LOEWE Paula s Ibiza クッショントート ...



ロエベ クッショントートバッグ 309.78.W76（未使用 展示品）



LOEWE ロエベ クッショントート 未使用品-



LOEWE - ロエベ クッショントート 新品未使用品の通販 by 姫りんご ...



レア✨【極美品】ロエベ クッショントート ショルダーバッグ 未使用に ...



ロエベ Paula s Ibiza クッショントート スモール トートバッグ ショルダーバッグ キャンバス カーフスキン レザー サーモンピンク 328.09AA93 LOEWE（新品・未使用品）



新品・未使用品）ロエベ LOEWE Paula s Ibiza クッショントート ...



ロエベ（LOEWE）クッショントート｜ショルダーバッグ｜トートバッグ ...



ロエベ バンブー キャンバス クッショントートバッグ マルチカラー ...



LOEWE ロエベ クッショントート スモール ロゴレザーパッチ キャンバス ...



中古・古着通販】LOEWE (ロエベ) クッショントート スモール ...



LOEWE(ロエベ) / クッショントート/トートバッグ/レザー/BRW | 中古品 ...



ロエベ(Loewe) クッショントート ラージ ソフト グレイン カーフスキン ...



ロエベ （LOEWE） カーフ クッション トート ラージ ショルダー バッグ ...



93%OFF!】 LOEWE ロエベ クッショントート ほぼ未使用品 sushitai.com.mx