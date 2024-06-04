VUITTON バック

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商品詳細
トートバッグ種類···トートバッグVUITTONのトートバッグになります。購入して10年くらいのものになりショルダー部分の破損や汚れがあります。お店で手直しすればまだまだ使えるかと思います。断捨離のため出品いたします。多少の値下げはご相談ください。
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