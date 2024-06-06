Chico(チコ) フード取り外しリバーシブルコート　新品未使用タグ付き



フード取り外しリバーシブルコート | Chico(チコ)レディース | PAL ...



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Chico（チコ）の「フード取り外しリバーシブルコート（その他アウター ...



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フード取り外しリバーシブルコート | Chico(チコ)レディース | PAL ...

こちらの商品はお値下げ不可です。Chico(チコ)フード取り外しリバーシブルコートカラー···ブラックサイズ…フリーサイズ新品未使用タグ付きです。購入したまま一度も着なかったので出品します。未使用なので綺麗な状態です。定価は¥15,400（税込）トレンドのバラクラがセットになった、バリバーシブルでお使いいただけるアウターが登場！※バラクラバはアウターに仮留めされた状態でお客様に発送させて頂きます。ご使用の際はお手数ですが、お好みで仮止めを外してバラクラバをご利用いただくかフードとしてお使いいただきたい場合は、仮止めを外さずそのままご利用ください。▶商品ポイント・リバーシブルデザインのアウターに、バラクラバがセットになったマルチウェイのアウターです。・サイドのスリットや、裾絞りデザインなど、細部まで拘ったデザイン。・身幅や袖周りはゆとりのあるサイズ感なので、インナーにニットを着込んでも着ぶくれしにくい仕様になっております。▶スタイリングポイント・腰回りまで隠れるオーバーサイズのサイズ感なので、ミニ丈のボトムを合わせていただくのがおすすめです。・ロングボトムを合わせていただく際はスキニーなどタイトなシルエットのアイテムを合わせていただくとすっきりまとまります。【使用アイテム】（▷▷タップで商品ページに移動します）厚底チャンキーストレッチロングブーツ▶素材・洗濯表示素材比率：表地 ポリエステル100％ 裏地 ポリエステル100％ 詰物 ポリエステル100％洗濯：ご自宅での洗濯はできかねますので、クリーニング店にご相談ください。タンブル乾燥：不可アイロン：110度までクリーニング：ドライ、ウェットクリーニング可……………………透け感：なし厚さ：★★★★★伸縮性：なし裏地：ありポケット：あり……………………※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。※お洗濯や着用時の引っ掛けには十分にご注意ください。お値下げ不可です。よろしくお願いします♬フード···フードあり（取外し不可）季節感···冬