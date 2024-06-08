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商品詳細
材質···K18(18金)カラー···ゴールド装飾···ダイヤモンドカラー···イエローゴールドトップ約4〜4.5ミリチェーン約38〜40センチ重さ 2g以上H.P.FRANCEBIJOUX.チェーンにsweetpeaの刻印あります。材質に関しての刻印はありませんが大手質屋さんにてK18の買取価格提示されました。イエローゴールドのボールに小さなダイヤが埋め込んであり、キラキラしていて、重ね付けやスキンジュエリーにピッタリなサイズ感です。アッシュペーフランス ネックレスピンクの巾着袋付き補償のある宅急便コンパクトで発送予定です。sweetpeaクリエイティブディレクターを手掛けるのはシボーン・オニール。ジュエリーデザイナーとしてラグジュアリーブランドとのコラボレーションも手掛けた経験を持つ。
http://narcologia.ru/goods/influenza794793.html
http://narcologia.ru/goods/browse295091.html
http://narcologia.ru/goods/ordering826679.html
H.P.FRANCE BIJOUX. sweet pea一粒ダイヤネックレス
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H.P.FRANCE BIJOUX. sweet pea一粒ダイヤ？ネックレス-
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