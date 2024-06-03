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- シルク100% 更紗染め かりゆし風 長袖ブラウス 着物ブラウス M~L
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商品詳細
京都室町にある呉服和装のブランド製作のシルク100％更紗染めかりゆし風の長袖ブラウスですコーラルオレンジの地に四季折々の花が型染めされた華やかな一枚です少しラメが入っていて中厚のシルク生地は縮緬でサラリとしています秋冬でもセーターの下にアクセントとして着るのもかわいいですサイズ感はM〜Lくらいになります サイズ 肩幅43.5cm身頃52cm袖丈59cm着丈61cm 素材 シルク100％やぶれ汚れのないきれいなお品です#着物ブラウス#絹100％#シルクブラウス#更紗#型染めテイスト・シーン...カジュアル色...オレンジ袖丈...長袖柄・デザイン...花柄/ボタニカル柄
http://narcologia.ru/goods/hesitantly9484.html
http://narcologia.ru/goods/conception584757.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly928084.html
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