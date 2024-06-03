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シルク100% 更紗染め かりゆし風 長袖ブラウス 着物ブラウス M~L
商品番号 V61102368130
商品名

シルク100% 更紗染め かりゆし風 長袖ブラウス 着物ブラウス M~L
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京都室町にある呉服和装のブランド製作のシルク100％更紗染めかりゆし風の長袖ブラウスですコーラルオレンジの地に四季折々の花が型染めされた華やかな一枚です少しラメが入っていて中厚のシルク生地は縮緬でサラリとしています秋冬でもセーターの下にアクセントとして着るのもかわいいですサイズ感はM〜Lくらいになります　サイズ　肩幅43.5cm身頃52cm袖丈59cm着丈61cm　素材　シルク100％やぶれ汚れのないきれいなお品です#着物ブラウス#絹100％#シルクブラウス#更紗#型染めテイスト・シーン...カジュアル色...オレンジ袖丈...長袖柄・デザイン...花柄/ボタニカル柄
http://narcologia.ru/goods/hesitantly9484.html
http://narcologia.ru/goods/conception584757.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly928084.html
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