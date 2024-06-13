【美品】バーバリーブルーレーベル トップス　リボン ノバチェック 36

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※※※他のサイトにも出品している為、ご購入前に必ずコメントよろしくお願いします！※※※BURBERRYBLUELABELバーバリーブルーレーベルウエストリボンにバーバリーのロゴ刺繍が有さりげなくお洒落ですサイズ36綿100%●サイズ詳細身幅：34裄丈：32着丈：61※上記の採寸は全てcm単位になります。