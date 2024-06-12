茶泥　大島紬　着物リメイク　プルオーバー　七分袖

アンティークな本場泥大島紬の2色を使い七分袖のプルオーバーを作成しました。生地はしなやかで薄手のサラッとした大島紬です。裾にはゴムを入れてあります。身幅66センチくらい着丈53センチくらい一度は使用された着物ですので気付けず針穴や小傷がある場合があります。ご了解頂けるかたのみご購入をお願いいたします。素人のハンドメイドです。縫製に完璧を求められる方はご購入をお控え下さいませ。#チュニック#正絹#洗い張り#お召#着物リメイク#大島紬#ハンドメイド#アンティーク#茶泥



茶泥 大島紬 着物リメイク プルオーバー パフスリーブ 七分袖



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