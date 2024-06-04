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トップス　アダムロペ　ブラウス
商品番号 U44900953454
商品名

トップス　アダムロペ　ブラウス
ブランド名 アダムエロペ
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。数年前に購入しましたが出番が無いままクローゼットに眠っていました。未開封なので確認出来ていませんが付属品にベルトの様な紐が付いています。目立った汚れ等は有りませんが素人検品ですのでご了承くださいませ断捨離中なのでお値引き可能です※圧縮しての発送となりますテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル
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