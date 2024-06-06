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江戸期 ★(陶彫作品)　人物像　骨董
商品番号 X48519976897
商品名

江戸期 ★(陶彫作品)　人物像　骨董
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 5,289 円
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商品詳細

14800円を12300円に値下げします。江戸期それ以前？(陶彫作品)　人物像、陶器製です。見事なヘラさばきの人物像です。数百年経った現代でも勢いが感じられ迫力があります。右手、足先、膝の上の本が欠けています。写真で確認願います。底部に文字が彫られていますが、信濃とは読み取れますが、あとの文字はよく分かりません。高さ　約22.5センチ幅　　約22.5センチ★当時の陶彫作品として、また資料としても非常に価値ある人物像だと思います。　大きさもありなかなか風格ある像だと思います。コレクション整理の為大事にしてくださる方よろしくお願いいたします。置物陶彫人物像神像
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