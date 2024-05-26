専用☆niko and… クロスステッチ刺繍シャツ

1回着用カラー:クリーム■素材特性ポリエステル100％なので、乾きやすくシワになりにくいのが嬉しいポイント◎■デザイン少しだけ透け感があり涼しげな印象と、お花の刺繍がワンポイントとなっているアイテム。袖が広めで長いので締め付け感がなく、夏でも二の腕を出したくないという方にも着用していただきやすい一枚。■おすすめスタイリングいつものスタイリングにさらっと羽織るとラフに着こなせて、夏らしい爽やかな雰囲気に仕上がります。羽織ってインナーを見せることで、コーディネートにメリハリが出てスタイルアップ効果が出ておすすめです。



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