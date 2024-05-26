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- 【新品未使用】ウィルフリー シアーストライプシャツ 2点セット Ｆ 赤
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商品詳細
【新品未使用】ウィルフリーシアーストライプシャツワンピース2点セットＦワインレッドwillfully■商品詳細■サイズ表記：Ｆ着丈：本体120cm、ペチコート83cm身幅：本体58cm、ペチコート44cm袖丈：67cm肩幅：cm素材：ポリエステル100%カラー：レッド系■詳細説明文■ペチコート付きのシアーストライプシャツワンピースです。(2点セット)色味は紫がかったワインレッドで、素材は光沢感のあるシアーです。丈感は156cmで脛真ん中くらいでした。※サイズは実寸のため、若干の誤差はご了承ください。※畳んで発送させて頂きます。カラー···レッド柄・デザイン···ストライプ袖丈···長袖季節感···春、夏、秋willfullyウィルフリーシャツワンピシャツワンピースストライプシャツシアーシャツワンピーステイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル
http://narcologia.ru/goods/perpetual155646.html
http://narcologia.ru/goods/procurement687133.html
http://narcologia.ru/goods/mythic356835.html
【新品未使用】ウィルフリー シアーストライプシャツ ワンピース 2点セット Ｆ
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シアーストライプシャツ[品番：MKSW0050556]｜MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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