【新品未使用】ウィルフリー シアーストライプシャツ 2点セット Ｆ 赤

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【新品未使用】ウィルフリーシアーストライプシャツワンピース2点セットＦワインレッドwillfully■商品詳細■サイズ表記：Ｆ着丈：本体120cm、ペチコート83cm身幅：本体58cm、ペチコート44cm袖丈：67cm肩幅：cm素材：ポリエステル100%カラー：レッド系■詳細説明文■ペチコート付きのシアーストライプシャツワンピースです。(2点セット)色味は紫がかったワインレッドで、素材は光沢感のあるシアーです。丈感は156cmで脛真ん中くらいでした。※サイズは実寸のため、若干の誤差はご了承ください。※畳んで発送させて頂きます。カラー···レッド柄・デザイン···ストライプ袖丈···長袖季節感···春、夏、秋willfullyウィルフリーシャツワンピシャツワンピースストライプシャツシアーシャツワンピーステイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル