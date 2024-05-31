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美品 コーチ ロニー ノースサウス ショルダーバッグ 2way レザー
商品番号 X35528805512
商品名

美品 コーチ ロニー ノースサウス ショルダーバッグ 2way レザー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,972 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムCOACHコーチロニーノースサウスショルダーバッグクロスボディバッグハンドバッグ2wayゴールド金具シグネチャーリファインドペブルドレザー革ジャガードワインマルチc8321○サイズ縦19.0cmx横16.0cmxマチ5.0cmショルダー紐119.0-137.0cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態美品使用感のないとても綺麗な商品になります。○カラーワインマルチ○素材レザー本革ジャガード○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
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