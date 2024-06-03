e.m. 揺れるシルバーピアス ラベンダージルコニア　一粒　限定　レア　石替え

e.m.のシルバーピアスです。片耳用。イベント限定のジルコニアがラベンダー色のものです。さほど使用感もなく、キラキラでとてもきれいです。定価15400円のお品物。中古品であることをご理解の上、画像をご覧になり、納得してのご購入をお願いいたします。返品交換には対応できませんので、気になる点等ありましたら、ご購入前にお気軽にコメントいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。材質···シルバーカラー···パープル、シルバー形···フック・チェーン



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