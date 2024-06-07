【HERMES】新品未使用 ツイリー 　コリエ・ド・シアン 　人気色

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♡本日のみの大幅お値下げ中です♡28,900円→18,900円エルメスのツイリー、新品未使用のコリエ・ド★週末限定価格★85,000円→69,000円大幅お値下げ中です♡・シアンの人気色マスティックとブルーです。マスティック×ブルー×ジョーヌコレクションからの出品です。直営店購入こちらは購入時と、出品の確認と撮影のために広げただけです。箱にシリカゲルと一緒に入れて桐のタンスの中に保管です。傷汚れなくとても綺麗な状態です。たたみシワはご理解下さい。爽やかな組み合わせの色合いで、マスティックがエトープやクレ等にマッチしますし、ブルー系にも素敵です♡カレやツイリーの整理をしていますので、お探しの方いかがでしょうか。付属品…箱未使用なので、色褪せやシミ・汚れ・糸ツレなどはございませんが、個人の自宅保管品です、見落としがありましたらすみません。細かな事が気になる方はご購入をお控え下さい。よろしくお願い致します。32000#カシシル#カレ140#カレ#カレ70#カレ90#ツイリー#バンダナ#スカーフ#ガヴロッシュ#ツイリー#カレジェアン#シルク#ピコタン#ガーデンパーティ#リンディ#ケリー#バーキン#エブリン#ロデオ