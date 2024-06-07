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- 【タグ付未使用】JOURNALSTANDARD ダスティリネンサファリジャケット
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商品詳細
タグ付き未使用JOURNALSTANDARDジャーナルスタンダード【NEU】ダスティリネンサファリジャケットJOURNALSTANDARDNEUリネン素材のサファリジャケット大きめポケットがデザインのアクセントさらりと羽織るだけで、きなれたスタイリングが完成するアイテム【素材】リネン68コットン32麻 綿【カラー】ブラウン 茶【詳細サイズ】着丈：約70cm肩幅：約48cm袖丈：約57cm身幅：約54cm裾幅：約59cm#ゆんshopレディース着丈···ミドルカラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···麻ジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし季節感···春、夏、秋、冬
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