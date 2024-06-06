美品　本革　ソフト牛革　黒花ワンポイント　ハンドバッグ　ショルダーバッグ

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フォロワー様、リピーターの皆様は２０％引きでご案内いたします(*^^*)コメントにてお伝え下さい。私の出品物は検索にヒットしにくいアイテムが多いのでフォローしておいて暇つぶしがてら時々覗いてもらうと良いかと思います^-^使用もあって数回程度じゃないでしょうか^^本間口の中のジップのサブポケットの中にチョンと白染みがあるくらいです、ここは気づかないかもしれないです、鮮度よいアイテムじゃないでしょうか^-^かぶせ裏にまで本革を使っているしっかりしたレザーバッグで、昔のおばあちゃんのあのような感じじゃないですからね^-^ガーリーでこれは良い製品だと思います(^^)立体感のあるフラワーワンポイントロゴも大人っぽくてお洒落ですよ(^^)カラーもブラックで合わせやすく高級感ももちろんあります(^^)何処にでも持っていける実用的なバッグでオススメですよ^-^この手のタイプは渋くなる事が多いのですが、フレッシュな感じがするので若い方も良いと思いますよ^^手持ち肘かけハンドバッグ、肩がけ、斜めがけショルダーバッグでご利用下さい^^横上部24横下部28.5高さ22幅4ベルト〜104470g#ケンのナチュラルレザーはこちら美品 本革 ソフト 牛革 黒花 ワンポイント ハンドバッグ ショルダーバッグ BK黒 レザー 革 カバン 鞄 バッグ