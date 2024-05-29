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ルイヴィトン モノグラム アンプラント ポルトフォイユ サラ 長財ブルー
商品番号 Y42974265001
商品名

ルイヴィトン モノグラム アンプラント ポルトフォイユ サラ 長財ブルー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革ルイヴィトンモノグラムアンプラントポルトフォイユサラ長財ブルー色です♪数年前ルイヴィトン京都店で購入しました♪すり替え防止の為返品、交換は受け付けていませんので　写真を良く見てご検討の上ご購入宜しくお願い致します。
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