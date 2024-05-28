UGG)ウィメンズ エメリー スリッパ

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商品詳細
昨年、手元にきましたが使用せずに保管していましたカラー···ホワイト季節感···秋、冬毛足の長いフェイクファーで覆われたブーツ型のルームスリッパ。ヒールカウンターとヒールタブ、アウトソールにもソフトスエードが使用された、高級感のある仕上がりです。インソールにはUGGには欠かせない天然ウールを採用し、見た目以上の暖かさです。
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