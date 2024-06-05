美品　トリーバーチ　ショルダーバック2way ナイロン　レザー

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素材···ナイロントリーバーチのクロスボディ色は、ロイヤルネイビーです。未使用に近いとしましたが、理由としては1度使用したのみということです。同時期に購入した他のバッグを使用することが多く、こちらを手放すということになりました！しかし、自宅保管している間に取り外し可能なロゴチャームを紛失してしまい。どうしても見つかりません。なので、商品としては写真に写ってるものが全てとなります。傷等は見当たらないと思いますが中古購入、素人保管・確認のためご理解いただける方のみご購入をお願いします。耐久性のあるナイロン製のペリークロスボディ。取り外し可能なハンドル。iマグネットフラップ開閉取り外し可能な同色のハンドル付き縦16.5cmx横24cmxマチ9cmx持ち手上がり17cmxショルダー全長70-118cm(チャーム）全長20cmxモチーフ縦5cmxモチーフ横5cm外ポケットx1、内ポケットx3本体：ナイロン100%、その他：合成皮革