アルマーニ　　ブラウス

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商品詳細
裾広がりの形、七分袖、綺麗な色でエレガントな感じのお品です。７枚目の写真に小さな白いシミがあります。他はとても綺麗なお品ですが、見落としもあるかもしれません。あくまでもUSD品となりますので、ご理解頂ける方にお願い致します。また、発送時のたたみシワがあるかもしれません。サイズ丈‥51㌢そで丈‥45㌢胸囲‥50㌢多少の誤差はご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/plaque773407.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper589509.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney656049.html
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