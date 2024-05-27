★ 展示未使用品 ZARA ザラ チェック ツイード シャツ M ブラック

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管理番号355ご覧頂きありがとうございます！フォロー割実施中です。プロフィールご覧ください即購入大歓迎です^_^【サイズ】M【実寸】着丈75身幅56裄丈77【特徴】カットオフ加工【カラー】ブラックグレー【生産国、素材】写真ご覧ください※写真記載がない場合もあります。【コンディション】S展示未使用品S新品タグ付きA数回使用の美品B目立つダメージ、汚れが見た当たらない状態C外観にスレ、汚れは見られるが着用に問題のない程度D目立つ不備があり、使用感が強いお品中古品なのでご理解の上、ご検討お願いします^_^その他 たくさんのお品物を出品しています同じアイテム、テイストのお品物はこちら#maomao_トップス商品一覧こちら#maomao_出品商品 をご覧くださいS/SA/Wおすすめ商品