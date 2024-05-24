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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏少し硬めの素材で、パリッと着られます。無地ですが、袖と丈が織り込まれてるのでおしゃれなアクセントになります。写真では色移りが悪いですが、5枚目の写真の色味が実物と近いです。ネイビー色です。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly189184.html
http://narcologia.ru/goods/procurement137933.html
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