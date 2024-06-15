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伊太利屋トップス立体花ꕤ୭*柄ビジューラメ入り
商品番号 R99375229165
商品名

伊太利屋トップス立体花ꕤ୭*柄ビジューラメ入り
ブランド名 伊太利屋
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック袖丈...七分袖柄・デザイン...花柄サイズ9号ですキラキラ凄く可愛いですよ♡伊太利屋トップスもう1つ出してますので良かったら見て見てください！
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