X-GIRL/エックスガール Tシャツ

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商品詳細
音楽、カルチャー、スポーツ等のストリートシーンから様々な要素を取り込み、”REALGIRL’SCLOTHING”をテーマに掲げ、BASICで飽きのこないアイテムを時代の変化に合わせながら“リアルな女の子のストリートスタイル”として提案し続けている”X-GIRL””より半袖Tシャツをご紹介！●左袖のロゴ刺繍がさり気ないアクセントに。●襟のバイカラーデザインがポイント。●どんなコーディネートにも合わせやすい程よくゆとりのあるシルエットです。●柔らかなコットン100%で着心地もgood◎●デニムショトパンツやスカートと合わせて夏のカジュアルコーデが楽しめます。#X-girl
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X-girl エックスガール レディース BASIC 2P SS TEE ベーシック半袖Tシャツ 2枚入り 2色セット 105215011003
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