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【新品未使用】NBB メタルポイントバイカラーニット
商品番号 I70597275923
商品名

【新品未使用】NBB メタルポイントバイカラーニット
ブランド名 ナチュラルビューティーベーシック
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NATURALBEAUTYBASICメタルポイントバイカラーニット・ベージュ×ホワイト色味は写真でご確認ください◎・Ｍサイズ・新品未使用以下、公式サイト引用です◎[design\u0026styling]フロントに入れたスリットから縦のラインに切り替えを入れ、ゴールドホックとネックラインと袖口のバイカラーをアクセントにした細やかなディテールにこだわったニット。オフィスシーンでも使いやすいよう、ボトムスとも馴染みのよいグレージュベースとモカベースの2色展開。アクセントカラー部分にあわせてボトムスを選ぶと全体にまとまりのあるコーディネートに。※フロントホックは着用時に外れにくくするため、あえて少し固めに留まる仕様になっています。淡色ベージュオフィスカジュアル
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