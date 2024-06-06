【新品未使用】NBB メタルポイントバイカラーニット

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NATURALBEAUTYBASICメタルポイントバイカラーニット・ベージュ×ホワイト色味は写真でご確認ください◎・Ｍサイズ・新品未使用以下、公式サイト引用です◎[design\u0026styling]フロントに入れたスリットから縦のラインに切り替えを入れ、ゴールドホックとネックラインと袖口のバイカラーをアクセントにした細やかなディテールにこだわったニット。オフィスシーンでも使いやすいよう、ボトムスとも馴染みのよいグレージュベースとモカベースの2色展開。アクセントカラー部分にあわせてボトムスを選ぶと全体にまとまりのあるコーディネートに。※フロントホックは着用時に外れにくくするため、あえて少し固めに留まる仕様になっています。淡色ベージュオフィスカジュアル