バーバリー　半袖シャツ　160 S

カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋⭐︎お値下げ交渉承ります⭐︎着る機会がなかったため、出品します。タグにはキッズのサイズ表記がありますが、大人でも着られると思います^^肩幅42cm総丈63cm＊ご不明点がありましたらコメントください。＊即購入OKです！＊商品の状態、発送方法、お値段を確認して頂き、ご理解の上ご購入をお願い致します。



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