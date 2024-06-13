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バーバリー　半袖シャツ　160 S
商品番号 M33095718419
商品名

バーバリー　半袖シャツ　160 S
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋⭐︎お値下げ交渉承ります⭐︎着る機会がなかったため、出品します。タグにはキッズのサイズ表記がありますが、大人でも着られると思います^^肩幅42cm総丈63cm＊ご不明点がありましたらコメントください。＊即購入OKです！＊商品の状態、発送方法、お値段を確認して頂き、ご理解の上ご購入をお願い致します。
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