ロンハーマン ロンハーマンヴィンテージ 半袖 トップス Tシャツ ワッフル

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ご覧いただきありがとうございます。ロンハーマンヴィンテージのTシャツよりは少し厚手の半袖トップスです。サイズはレディースXSです。2021年夏頃にロンハーマン店舗にて購入し、何度も着用しております。目立った汚れはありませんが、一応使用品ですので若干使用感あることご理解いただける方のみ、ご購入をお願い致します。ご購入後の返品等お断りしております。よろしくお願い致します。