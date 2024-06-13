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ロンハーマン ロンハーマンヴィンテージ 半袖 トップス Tシャツ ワッフル
商品番号 V98572439857
商品名

ロンハーマン ロンハーマンヴィンテージ 半袖 トップス Tシャツ ワッフル
ブランド名 ロンハーマンヴィンテージ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ロンハーマンヴィンテージのTシャツよりは少し厚手の半袖トップスです。サイズはレディースXSです。2021年夏頃にロンハーマン店舗にて購入し、何度も着用しております。目立った汚れはありませんが、一応使用品ですので若干使用感あることご理解いただける方のみ、ご購入をお願い致します。ご購入後の返品等お断りしております。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit463286.html
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