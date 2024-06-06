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【最終値下げ】ブルーロック 原作 アクリルぷちスタンド 御影 玲王
商品番号 P70336562857
商品名

【最終値下げ】ブルーロック 原作 アクリルぷちスタンド 御影 玲王
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 5,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プチプチ2重巻＋OPP袋に入れて発送予定開封後暗所にて保管しておりましたが、完品をお求めの方はご遠慮ください。即購入可能値下げ不可商品ID記載なし
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