バースデーバッシュ　シアーぺプラムフリル

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商品詳細
自宅で1度試着のみの新品です。似合わなかった為出品します。。商品の説明素材 100%POLYESTERSIZE S Length69cmbust47cmSleeveLength28cmshoulderwidth32cmcuff12cmカラー···ブラック
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