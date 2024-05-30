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バースデーバッシュ　シアーぺプラムフリル
商品番号 O54382328950
商品名

バースデーバッシュ　シアーぺプラムフリル
ブランド名 バースデーバッシュ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅で1度試着のみの新品です。似合わなかった為出品します。。商品の説明素材　100%POLYESTERSIZE　S　Length69cmbust47cmSleeveLength28cmshoulderwidth32cmcuff12cmカラー···ブラック
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