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【美品】マイケルコース レザー トートバッグ レッド A4 大容量 MKロゴ
商品番号 E85434863087
商品名

【美品】マイケルコース レザー トートバッグ レッド A4 大容量 MKロゴ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お仕事にもプライベートにも、A4サイズが入るレザートートMKロゴのチャーム付き。持ち手の長さ調整がきくので、とても使いやすいです୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧●ブランドマイケルコースMICHEALKORS●カラーレッド赤●素材レザーシボ革●状態目立つ傷汚れなくUSEDでは【美品】です。角スレなどもなく気持ちよくお使い頂けるお品物です。●付属品MKロゴチャーム●実寸サイズ(メジャーで計りました)縦：約28cm横：約39cmマチ：約10cm持ち手：最長約60cm:最短約52cm調整穴:3つポケット：内：4箇所ファスナー付き:1箇所外：2箇所こちらのお品物は公安委員会から古物商許可のある、ブランド買取店を営む知人から、譲っていただいたものになります。真贋鑑定済みになりますので安心して購入にお進みください^^୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧※上記状態をご理解して頂けるかたのみご購入ください※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください※プロフィールをお読みいただいてからご購入お願いいたします。他にも多数出品中です✨　　　↓↓↓#せとの商品まとめて画面左上の販売中に☑︎して下さい❤️おまとめ購入割引いたします❗️♡ご縁があると嬉しいです、是非コメントください。おまちしています❣️素材···レザー(本革)カラー···レッドトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)
http://narcologia.ru/goods/injure861167.html
http://narcologia.ru/goods/recycling177314.html
http://narcologia.ru/goods/reboot708736.html マイケルコース Michael Kors バッグ トートバッグ 肩掛けバッグ 30H7GV6T8L 001 MKロゴ チャーム BLACK ブラック
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