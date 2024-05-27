【美品】マイケルコース レザー トートバッグ レッド A4 大容量 MKロゴ

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お仕事にもプライベートにも、A4サイズが入るレザートートMKロゴのチャーム付き。持ち手の長さ調整がきくので、とても使いやすいです୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧●ブランドマイケルコースMICHEALKORS●カラーレッド赤●素材レザーシボ革●状態目立つ傷汚れなくUSEDでは【美品】です。角スレなどもなく気持ちよくお使い頂けるお品物です。●付属品MKロゴチャーム●実寸サイズ(メジャーで計りました)縦：約28cm横：約39cmマチ：約10cm持ち手：最長約60cm:最短約52cm調整穴:3つポケット：内：4箇所ファスナー付き:1箇所外：2箇所こちらのお品物は公安委員会から古物商許可のある、ブランド買取店を営む知人から、譲っていただいたものになります。真贋鑑定済みになりますので安心して購入にお進みください^^୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧※上記状態をご理解して頂けるかたのみご購入ください※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください※プロフィールをお読みいただいてからご購入お願いいたします。他にも多数出品中です✨ ↓↓↓#せとの商品まとめて画面左上の販売中に☑︎して下さい❤️おまとめ購入割引いたします❗️♡ご縁があると嬉しいです、是非コメントください。おまちしています❣️素材···レザー(本革)カラー···レッドトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)