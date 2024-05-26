最安値‼️ ピンクハウス レスポートサック LeSportsac ショルダーバッグ

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カラー···レッドご覧いただきありがとうございます。新品未使用タグ付きです。サイズ上辺横26cm下辺横31cm高さ22cm幅14cm素人の計測のため若干の誤差はご了承ください。「PINKHOUSE」とのコラボレーション「パッチワーク柄」がとても可愛いショルダーバッグとポーチのセットです。海外並行輸入品です。