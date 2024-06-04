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MITSUYA Co. LTD Platinum Mode キララ 金髪ウィッグ
商品番号 X20513115562
商品名

MITSUYA Co. LTD Platinum Mode キララ 金髪ウィッグ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MITSUYACo.LTDPlatinumModeキララ金髪ウィッグ新品未開封最初から何本か暗い毛が混ざっていました。素人保管のため神経質な方完璧を求める方は購入をご遠慮ください。このまま箱もしくは袋に入れ発送いたします。梱包方法指定→＋333円配送方法指定→＋333円必ず購入前にコメントにてお伝えください。即購入○値下げ‪✕‬その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。⚠️プロフ必読⚠️カットカラーワインディングオールウェーブ
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