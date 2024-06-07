FURLA トートバッグ

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商品詳細
FURLAフルラ トートバッグ トート ハンドバッグ bag新品 未使用 イエロー yellow水玉 黄色 きいろ プレゼント レディースナイロン カバン 鞄 WB00105A06200574Sサイズ：約高さ34.5x幅34xマチ15cm持ち手全長150.5cm重さ：約310g仕様：メイン開閉：オープン、内ポケットx1素材：ナイロンカラー：TONIPOLLINE※値下げ不可
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