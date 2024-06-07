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FURLA トートバッグ
商品番号 Q83276746811
商品名

FURLA トートバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,237 円
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商品詳細

FURLAフルラ　トートバッグ　トート　ハンドバッグ　bag新品　未使用　イエロー　yellow水玉　黄色　きいろ　プレゼント　レディースナイロン　カバン　鞄　WB00105A06200574Sサイズ：約高さ34.5x幅34xマチ15cm持ち手全長150.5cm重さ：約310g仕様：メイン開閉：オープン、内ポケットx1素材：ナイロンカラー：TONIPOLLINE※値下げ不可
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