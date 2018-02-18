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新品　エヴァンゲリオン　新幹線　クロック　掛時計　500TYPE EVA
商品番号 D75137181684
商品名

新品　エヴァンゲリオン　新幹線　クロック　掛時計　500TYPE EVA
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,396 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新幹線クロックに500TYPEEVA新幹線のアナウンス・メロディーが流れ、同時に新幹線のミニチュア模型が回転します。山陽新幹線全線開業40周年と新世紀エヴァンゲリオンの放送開始から20周年を記念した500TYPE-EVAの新幹線をデザインした掛け時計です。サイズは直径33cm厚さ9cm重量1390gテスト用単3乾電池5本付属オンラインエヴァストア価格¥12100鉄道ファン新幹線ファンやお子様、お孫様にも喜ばれる時計です。数量限定販売の為売り切れ次第終了致します。※数少ない為お値下げは致しておりません。収録メロディ\u0026チャイム一覧1）500TYPEEVAチャイム12）JR東海メロディ（JR東海）3）まもなく終点東京です・・・アナウンス（JR東海）4）JR西日本メロディ（JR西日本）5）旧JR九州チャイムA（JR九州）6）のぞみ号　東京行きアナウンス（JR東海）7）500TYPEEVAチャイム28）JR東海チャイム（JR東海）9）ひかり号　新大阪行きアナウンス（JR東海）10）JR西日本チャイム（JR西日本）11）旧JR九州チャイムB（JR九州）12）こだま号　名古屋行きアナウンス（JR東海）#新幹線#時計#エヴァンゲリオン#500TYPE#EVA#新品・未使用品#送料無料#限定#電車#プラレール#乗り物#ウォッチ#アスカ#レイ#初号機エヴァンゲリオン新幹線クロック500TYPEEVA九州新大阪限定新幹線時計ブランド：ブランド登録なし
http://narcologia.ru/goods/encourage991972.html
http://narcologia.ru/goods/recycling903314.html
http://narcologia.ru/goods/response758142.html 500 TYPE EVA　新幹線クロック（エスアールエー）
新品　エヴァンゲリオン　新幹線　クロック　掛時計　500TYPE EVA新幹線クロック 500 TYPE EVA 九州 新大阪 限定新幹線 壁掛け時計
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