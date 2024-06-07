バーバリーブルーレーベル ショルダーバック 黒チェック

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JR名古屋高島屋にて購入購入時期は覚えていません数年使用しましたクリーニング済ですが全体的に使用感あります。その他、金具部分の小傷や革部の擦れダメージ、内側素材に汚れがあります。目立つような大きなダメージ等はありませんので、まだまだお使い頂けます。美品や完品をお求めの方はご遠慮下さい。【素材】ナイロン×カーフレザー【サイズ】約H18.5cm×W29cm×D10cm【ショルダー長さ】約100〜116cm【仕様】マグネット付フラップ開閉式【ポケット】外側:マグネット付ポケット×1内側:ファスナーポケット×1、オープンポケット×2中古品ですので、ご理解頂ける方のみよろしくお願いいたします。