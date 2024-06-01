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【新品未使用タグなし】LACOSTE アクティブ ナイロン ショルダーバッグ
商品番号 E64741886462
商品名

【新品未使用タグなし】LACOSTE アクティブ ナイロン ショルダーバッグ
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入時期：2023年6月購入場所：公式オンラインサイズ　：23.5x17x5cm素材　　：ナイロン新品未使用ですが、タグは取ってしまいました。袋はあります。あらかじめご了承ください。使わないので出品します。購入時の金額¥20,000
http://narcologia.ru/goods/peroration552115.html
http://narcologia.ru/goods/Addict217418.html
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