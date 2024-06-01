【新品未使用タグなし】LACOSTE アクティブ ナイロン ショルダーバッグ

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購入時期：2023年6月購入場所：公式オンラインサイズ ：23.5x17x5cm素材 ：ナイロン新品未使用ですが、タグは取ってしまいました。袋はあります。あらかじめご了承ください。使わないので出品します。購入時の金額¥20,000